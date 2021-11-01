خدعة خفية على واتساب .. يمكنك حذف الرسالة بعد إرسالها بأكثر من ساعة

الجميع يبدو مهتما بكل جديد يتعلق بتطبيق واتساب أو فيسبوك مع الاستخدام المتزايد للتطبيقين الشهيرين.

وأحيانا يحتاج كثيرون إلى حذف رسالة معينة أرسلوها، لأسباب مختلفة تحديا على تطبيق واتس اب.

وكعادة تلك المواقع الباحثة عن توفير أقصى الإمكانيات للمستخدمين أتاح تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب هذه الميزة لمستخدميه عبر هواتف أي أو إس وأندرويد.

وحتى نسخة سطح المكتب، ولكن بقيود معينة، أبرزها أن الرسائل لا يمكن حذفها إذا مر على إرسالها ساعة كاملة.

وكما هو معروف عن عالم التكنولوجيا، لا يتوقف الخبراء عن إيجاد كل ما هو خفي فيه.

وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إن هناك طريقة خفية يمكن من خلالها حذف الرسائل عبر التطبيق حتى لو مر على إرسالها أكثر من ساعة.

خطوات الحذف

الخدعة الخفية متاحة عبر هواتف أيفون فقط، ولم يتم الوصل إلى طريقة مشابهة عبر أجهزة أندرويد.

وتبدأ الطريقة، التي لا يعلمها الكثير من مستخدمي موقع التراسل الفوري الشهير، بالخروج من التطبيق ثم التوجه إلى إعدادات iPhone الخاصة بـ واتساب ، كالتالي:

– التوجه إلى الإعدادات.

– الذهاب إلى إعدادات «عام».

– فتح ضبط التاريخ والوقت.

– ضبط التاريخ ولاوقت على اليوم السابق.

– تشغيل وضع الطائرة.

– فتح واتساب مرة أخرى.

– العودة إلى الدردشة المراد حذف رسالة منها.

– اختيار الرسالة المراد حذفها والنقر على خيار الحذف «الحذف للجميع».

هذه الخدعة الخفية من شأنها أن تعطي إمكانية لمن يستخدمها أن يحذف رسائل أرسلها قبل أشهر.

بعد ضب التاريخ والوقت في iPhone على عام مضى، ومع ذلك، هناك حدًا لعدد الأشهر التي يمكن العودة إليها.

ومن الأمور التي يجب الهتمام بها جدا خلال تنفيذ الخطوات السابقة الوضع في الاعتبار التأكيد على تعيين تاريخ iPhone على وقت قبل إرسال الرسالة.

وأيضا يجب تشغيل وضع الطائرة قبل النقر فوق حذف.