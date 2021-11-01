المملكة: قوى الشر تقف خلف العمل الإرهابي.. إدانة دولية لتفجير بوابة مطار عدن

عدن – البلاد

بينما يتابع رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك مع اللجنة الأمنية بمحافظة عدن ملابسات التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من بوابة مطار عدن الدولي بمديرية خورمكسر، وما نجم عنه من ضحايا بينهم أطفال، أدانت دول العالم التفجير الإرهابي، معتبرة أن الهجمات الحوثية تشكل تهديداً على المدنيين، مطالبة باتخاذ إجراءات صارمة تجاههم. أعربت المملكة عن إدانتها بأشد وأقسى العبارات، التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي وأدى إلى مقتل وجرح العشرات، مؤكدة في بيان لوزارة الخارجية، أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب، بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته. وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول، داعية كافة الأطراف لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم. فيما أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي الجبان، مؤكدة موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مشددة على وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية، ومجددة دعوتها إلى المجتمع الدولي للضغط وصولا إلى الحل السياسي المنشود الذي يضع حدا للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المتفق عليها، بينما عبرت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها بشدة للتفجير، مؤكدة وقوف البحرين وتضامنها الكامل مع الجمهورية اليمنية في كل ما تتخذه من إجراءات لاستعادة الدولة والدفاع عن سيادة اليمن والحفاظ على أمنه واستقراره، مجددة موقفها الثابت الرافض لأشكال وصور التطرف والإرهاب كافة.

في السياق ذاته، أدانت مصر بأشد العبارات التفجير الإرهابي، مؤكدة أن تضامنها الكامل ووقوفها بجانب اليمن في نضاله، لمواجهة آفة الإرهاب البغيضة، وفي سعيه نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، كما أدان البرلمان العربي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية بوابة مطار عدن الدولي جنوب اليمن بسيارة مفخخة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء. وأكد البرلمان في بيانٍ له اليوم، أن استهداف مطار عدن هو حلقة من سلسلة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين الأبرياء، فضلاً عن التأثير على حركة المسافرين، مما يُشَكّل خطراً كبيراً وتهديداً صارخاً لحركة الطيران باليمن، داعياً المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لمجابهة هذه الاعتداءات الخطيرة. وشدد البرلمان العربي على وقوفه بجانب اليمن ودعمه ضد أي محاولات تستهدف أمنه واستقراره، مُؤكداً أن هذه المحاولات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً لن تثني الحكومة اليمنية عن ممارسة مهامها. إلى ذلك، قال السفير البريطاني في اليمن، ريتشارد أوبنهايم، أمس، إن المملكة المتحدة تدين بأشد العبارات التفجير الذي وقع في عدن، مؤكدا أن استهداف المدنيين خصوصا الأطفال أمر “لا يمكن السكوت عنه”. وأضاف عبر حسابه على “تويتر”: “نقدم دعمنا المطلق لرئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك وحكومته في عدن لمواصلة عملها في تقديم الخدمات لليمن”. في وقت علق الاتحاد الأوروبي على الهجوم الذي استهدف مطار العاصمة المؤقتة عدن، إذ وصفت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن التفجير بـ”الهجوم الإرهابي”. وقالت: “يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في عدن. نشعر بالصدمة والحزن جراء خسائر الأرواح المتواصلة دون معنى”، مؤكدة أن تنفيذ اتفاق الرياض يمثل أولوية قصوى بالنسبة لها.