الممثلة عائشة الرفاعي: أحلم بالوصول إلى مصاف العالمية

حدة- ياسر بن يوسف

هنأ وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله آل سعود، الممثلة السعودية عائشة الرفاعي ، بمناسبة حصولها على جائزة احسن ممثلة من لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي عن دورها في فيلم «نور شمس»، متمنيا لها دوام النجاح والتوفيق.

واعتبرت الفنانة السعودية “عائشة الرفاعي” ان تكريمها رسالة لكل صاحب موهبة حاول أن يجتهد بالعمل على نفسه من أجل تحقيق أحلامه، فقد نالت عائشة الرفاعي استحسان النقاد والنجاح والجوائز على دورها بشخصية ” شمس ” بفيلم المخرجة فائزة امبه “نور شمس” مشيرة إلى أنها لم تدرس الفن لكنها كانت تسير وراء حلمها بكل جد ومثابرة حتى تحقق لها ما أرادت وانها تسعى لارتياد مصاف العالمية.



تقول في عام 2019 م وعن طريق احد وسائل التواصل الاجتماعي برزت موهبتها الكوميدية مما حقق لها شهرة نسبية اهلتها لخوض عالم المسرح من خلال فعاليات موسم جدة ، حيث شهد أولى مُشاركاتها على خشبة المسرح مع المخرج «تود نمس» تحت اسم «بيت الدهاليز»، منوهة بأنها جسدت في البداية دورياً ثانوياً في المسرحية، لكن كانت المُفاجأة أن المخرج اختارها لتأدية دور رئيسي مٌركب، ومن هنا شعرت أنها بدأت الطريق فعلياً.

واستطردت انها كانت محظوظة حيث تعتبر مسرحية بيت الدهاليز الأولى من نوعها على مستوى المسرح التفاعلي في العالم من حيث تقديمها في إطار تاريخي، وبيت تاريخي عمره أكثر من مئتي عام، وعلى مساحة كبيرة جداً . واضافت : «من المسرحية تعرفت عليّ المُخرجة السعودية فايزة آمبة مخرجة «نور شمس»، وبعد 3 أشهر من عرض المسرحية اتصلت بي ورشحتني للدور الذي يُعتبر أول عمل أُشارك به».

وتلفت «استمر تدريبي على الشخصية من جانب آمبة لمدة 5 أشهر كاملة، وهي تدريبات مُكثفة للوقوف أمام الكاميرا، وتدريبات أداء لكي تخرج الشخصية بالشكل الذي يُصدقه الناس». وأكدت عائشة أن تعامل المخرجة فايزة آمبة مع الفريق كان سلساً، حيث لم يعتمد على توجيه الأوامر، الأمر الذي أزال الرهبة تماماً، ليظهر فريق العمل على الشاشة وكأنهم لا يُمثلون بل يتعاملون بشكل طبيعي، مؤكدة أنها أستاذة أخرجت أحلى ما لديها. وعن تجسيدها لدور أم من خلال «نور شمس» تقول عائشة: جاءتني بعض التعليقات حول الأمر لكن لم أخف أبداً أن تكون أولى تجاربي هو تجسيد دور «أم»، رغم انني في الواقع أم لثلاث أطفال صغار، لأنني ارغب بأن اكون ممثلة لكل الأدوار ولست نجمه تهتم بشكلها ومظهرها وعمرها على الشاشة ، فالفرق بيني وبين الممثل” احمد صدام ” ليس كبيرا ، لكن الطبيعة حبتني ملامح الامومة مبكرا ،وجعلتني المخرجة اجسد الدور بدون الكثير من الكلمات أو الحركات. تقول عائشة لدي احلام وطموحات أن امثل العديد من الأدوار واخوض في كل مجالات الفن من ” المسرح ” و” السينما” الى ” المسلسلات” و” البرامج” ، احلم بادوار متباينة تخرج الطاقة الفنية الكامنه ، واتمنى ان لا اسجن في نمط أدوار واحد فبالاضافة إلى الجانب الكوميدي ، احلم بادوار الشر ، أو المركبة على الشاشة.