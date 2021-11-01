“الصحة العالمية” تطالب بانضمام مزيد من الخبراء لدراسة منشأ كورونا

البلاد : وكالات

أعادت منظمة الصحة العالمية البحث عن خبراء للانضمام للجنة لدراسة منشأ فيروس كورونا، حيث تسعى لضم مزيد من المتخصصين في مجالات مثل الأمن البيولوجي.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المنظمة القول اليوم الاثنين إن من يرغبون في الانضمام أمامهم حتى بعد غد الأربعاء لتقديم طلباتهم.

وأعلنت المنظمة أنها تبحث عن خبراء في مجالات العلوم الاجتماعية، والأخلاقيات، والعلوم السياسية، وعلم الإنسان، والسلامة البيولوجية.

وكانت المنظمة قد اقترحت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي فريقاً جديداً يضم 26 خبيراً لقيادة تحقيق بشأن منشأ مرض كورونا وأمراض أخرى، عقب أن أحاط الجدل بمحاولة سابقة.

وكانت مهمة مشتركة بين المنظمة والصين قد توصلت مطلع هذا العام إلى أن فيروس كورونا ربما يكون انتشر من الخفافيش إلى الإنسان عبر حيوان آخر. كما اعتبر الفريق أيضاً أن احتمال تسرب الفيروس من مختبر هو أقل الاحتمالات.