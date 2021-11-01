الرئيس العراقي: الهجمات الإرهابية تهديد للسلم

بغداد – البلاد

استهدف إرهابيون منطقة المنصور بالقرب من المنطقة الخضراء وسط بغداد، أمس (الأحد)، عبر عدد من الصواريخ، وفقا لمصدر أمني، قال إن 3 صواريخ نوع “كاتيوشا” سقطت في المنطقة المذكورة، وأحدثت انفجارات كبيرة.

وقال إن جميع هذه الصواريخ لم تُخلّف إصابات بشرية، وقد اقتصرت الأضرار مادية على تضرر سيارة مدنية وتضرر السياج الخارجي لأحد المباني.

وضبطت السلطات العراقية السبت منصة لإطلاق الصواريخ في إحدى مناطق العاصمة بغداد. وتم العثور على هذه المنصة المحلية الصنع في منطقة الشعلة ببغداد وكانت تحمل صاروخاً من نوع “كاتيوشا”.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة بالوقوف وراء الهجمات، إذ هددت تلك الفصائل مراراً باستهداف القوات الأميركية إذا لم تغادر البلاد.

من جهته، قال الرئيس العراقي برهم صالح أمس، إن الهجوم على كركوك الذي أسفر عن مقتل عدد من قوات البيشمركة، وما سبقه من هجمات في ديالى وصلاح الدين على القوات الأمنية، يؤكد “محاولات الإرهاب استغلال الثغرات وتهديد السلم المجتمعي”. وأضاف صالح في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “واجبنا رص الصفوف واستكمال النصر المتحقق ضد الإرهاب عبر تعزيز الجهد الأمني ودعم قواتنا المسلحة”. وقُتل عنصران من قوات البيشمركة الكردية ليل السبت بهجوم نفذه مسلحون تابعون لتنظيم داعش في كركوك في شمال العراق، على ما أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، في منطقة لا تزال تنشط فيها خلايا للتنظيم.