واشنطن: تصعيد الحوثي يعيق السلام ويفاقم مأساة اليمنيين

عدن – البلاد

قطع المبعوث الأمريكي لليمن تيم لندركينغ، بأن تصعيد الحوثيين في عدد من المحافظات من محافظة مأرب يفاقم معاناة اليمنيين، مؤكدا أنه يمثل عقبة أمام تحقيق السلام ويؤدي أيضا إلى تفاقم الوضع الإنساني الذي بات بالفعل على حافة الهاوية. وقال خلال لقائه مع ممثلي عدة منظمات غير حكومية عاملة في اليمن، لمناقشة التحديات العديدة التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني مع استمرار نمو الاحتياجات في البلاد: “إن التصعيد الحوثي يضر باليمن ويؤذي المدنيين ويدمر البلاد.

تأتي تلك التصريحات فيما تواصل الميليشيات الحوثية قصف المدنيين في المحافظة الاستراتيجية، لا سيما في منطقة جوبة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بشكل ممنهج ومتعمد لإيقاع أكبر قدر من الضحايا، كما قتل 3 أطفال وأصيبت 3 آخرين ونساء أمس، بشظايا قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي على حي الكمب بمدينة تعز، وفقا مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”. ومنذ يومين تواصل الميليشيات استهداف الأحياء السكنية الشرقية والغربية في تعز بقذائف المدفعية متسببة بالعديد من الإصابات والخسائر الكبيرة في ممتلكات المواطنين.

وشهدت عدن أمس تفجير سيارة مفخخة استهدف البوابة الخارجية للمطار، ما أدى لسقوط 10 قتلى حسب الحصيلة الأولية، وتسبب في خسائر كبيرة. بالمقابل تكبدت ميليشيات الحوثي خلال الساعات الماضية خسائر فادحة على مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب شمال شرقي البلاد، حيث أعلن الجيش اليمني في بيان أمس، أن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح بعد اشتباكات اندلعت فجراً. وشنت ‏مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بالتزامن مع المعارك، عدة غارات جوية، مستهدفة تجمعات ومواقع متفرقة للميليشيات الحوثية جنوب وغرب مأرب، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير دبابة ومخزن ذخائر وثلاثة أطقم بما عليها من عتاد، بحسب المركز الإعلامي للجيش اليمني. من جهته، قال وزير الاعلام معمر الإرياني، إن مئات الأسر من أبناء الجوبة والنازحين اضطروا للنزوح خارج المديرية‏ نتيجة التصعيد العسكري الحوثي واستهداف التجمعات السكنية، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي، بإدانة ووقف هذه الأعمال الانتقامية التي تطال المدنيين الأبرياء وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتجريم وملاحقة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا باعتبارهم “مجرمي حرب”.