فيديو: برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام ألافيس (1-1)

أجبر ديبورتيفو ألافيس منافسه برشلونة على التعادل سهرة السبت في ملعب كامب نو، لحساب المرحلة الـ12 من الدوري الإسباني.

وأفضت النتيجة إلى التعادل 1-1 في لقاء شهد إقصاء لاعبي برشلونة جيرارد بيكيه وسيرخيو أغويرو للإصابة وسط قلق الجماهير.

هذا هو اللقاء الثالث تواليًا لبرشلونة في الليغا الذي يفشل خلاله في تحقيق الفوز، بعد خسارتين من ريال مدريد ورايو فاييكانو.

الهولندي ممفيس ديباي افتتح التهديف في المباراة وتقدم لبرشلونة في الدقيقة 49 من تصويبة صاروخية من خارج الصندوق.

وسرعان ما عادل المهاجم المخضرم لويس ريوخا الكفة بعدها بـ3 دقائق فقط من مجهود فردي رائع عندما اخترق وراوغ دفاعات البارسا.

شهدت المبارة مشاركة المغربي الواعد عبد الصمد الزلزولي (19 عامًا) من طرف برشلونة بالدقيقة 81 بديلًا من المدافع أوسكار مينغيزا.

وبقى برشلونة في الترتيب التاسع برصيد 16 نقطة، فيما ارتفعت نقاط ديبورتيفو ألافيس إلى 10 نقاط بالمركز الـ16.

أهداف مباراة برشلونة وألافيس (1-1)

STOP THAT MEMPHIS 😯 pic.twitter.com/1DpyOsKvib — ESPN FC (@ESPNFC) October 30, 2021