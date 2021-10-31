عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات إيرانية مرتبطة بأنشطة الحرس الثوري

واشنطن – البلاد

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً، عقوبات جديدة استهدفت 4 أفراد وكيانين في إيران وسفينة تبحر تحت علم ليبيريا، مشيرة إلى أن الحزمة الجديدة من العقوبات تتعلق بملفات مكافحة الإرهاب وإيران ومنع انتشار الأسلحة، ونشرت القائمة السوداء الجديدة على موقعها الإلكتروني.

وقالت الخزانة الأمريكية، إن كلا الشركتين الإيرانيتين وثلاثة من المواطنين المدرجين على القائمة السوداء مرتبطين بالحرس الثوري، وأما الشخص الأخير فهو مرتبط بإحدى هاتين الشركتين، وأما بخصوص الناقلة OMAN PRIDE المدرجة على القائمة، فسبق أن تعرضت لعقوبات أمريكية بدعوى تورطها في تهريب النفط الإيراني.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات الحرس الثوري ترسل الطائرات المسيرة إلى حزب الله والحوثيين والمليشيات الموالية لها في العراق، مبينة أن الطائرات المسيّرة استُخدمت لمهاجمة القوات الأمريكية والملاحة الدولية في منطقة الخليج كانت من الحرس الثوري.

وتعاني إيران من عقوبات أمريكية صارمة أدت إلى خلق أزمة مالية واقتصادية ومعيشية للحكومة التي يقودها التيار المتشدد حالياً، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة وخفر السواحل الأمريكي، قبل عشرة أيام، دليل استشارة عالمية لتنبيه الصناعة البحرية والعاملين في قطاعي الطاقة والمعادن، من ممارسات الشحن الخادعة للتحايل على العقوبات الأمريكية. ونبهت الخزانة الأمريكية حينها إلى أن ممارسات الشحن الخادعة قد تؤدي إلى مخاطر وعقوبات كبيرة للأفراد والكيانات المشاركة في الصناعات المتعلقة بالطاقة والمعادن، كما يزود التقرير الجهات الفاعلة التي تستخدم الصناعة البحرية للتجارة بالمعلومات والأدوات لمواجهة الجهات التي تعمل على التهرب من العقوبات.