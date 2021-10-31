طريقة عمل كفتة السلمون

وصفة مميزة غنية بأوميغا 3 لتحضير كفتة السلمون

المقادير اللازمة

فيليه سمك السلمون

ملح

فلفل اسود

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون مقسم

بصلة متوسطة مفرومة ناعماً

حبة فلفل أحمر مقطع إلى مكعبات

2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة مقسمة

كوب فتات خبز بانكو

2 بيضة كبيرة مخفوقة قليلاً

4 ملاعق كبيرة مايونيز

1 ملعقة صغيرة صلصة رسيستيرشاير

ملعقة صغيرة سريراتشا

ملعقة صغيرة ونصف سبع بهارات

طريقة العمل

يسخن الفرن على 400 درجة

قومي بتبطين صينية خبز بورق الألمنيوم

ضعي فيليه السلمون على صينية الخبز وتبليه بالملح والفلفل

ادهنيه بملعقة كبيرة من زيت الزيتون

اخبزيه لمدة 15-20 دقيقة حتى ينضج تمامًا

دعيه يبرد ثم قشريه بالشوكة وأزيلي أي عظام أو جلد تجديه.

سخني مقلاة على نار متوسطة

أضيفي ملعقة كبيرة زيت زيتون وملعقة كبيرة زبدة

اقلي البصل والفلفل حتى يصبح طريًا وذهبيًا لمدة 10 دقائق تقريبًا ثم يرفع من الحرارة

في وعاء كبير يمزج السلمون والبصل والفلفل الحلو والبيض وفتات الخبز والمايونيز وصلصة ورسيستيرشاير والسريراتشا والسبع بهارات حتى يتجانس

سخني مقلاة على نار متوسطة

أضف ملعقة كبيرة من كل من زيت الزيتون والزبدة

شكلي مزيج السلمون على شكل فطائر

تطهى الفطائر في المقلاة 3-4 دقائق حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة

ثم اقلبيها وكرري العملية حتي تصبح ذهبية

تقدم ساخنة