طريقة عمل جزر محمص بالعسل

يتم تحميص الجزر بالعسل مع الزعتر في الفرن مما يمنحه طبقة جميلة مقرمشة وهذه واحدة من أفضل وصفات الجزر التي يمكن إعدادها على الإطلاق كما أنه طبق جانبي سهل

المقادير اللازمة

جزر مقشر ومنظف ومقطع بحسب الرغبة

4 ملاعق كبيرة زبدة

3 ملاعق كبيرة عسل

ملعقة كبيرة زعتر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

الفلفل الأسود حسب الرغبة

طريقة العمل

يسخن الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت

حضري 2 من صواني الخبز بورق زبدة وضعيها جانبًا

ضعي الجزر على صواني الخبز

في قدر صغير نذوب الزبدة مع العسل والزعتر

عندما تذوب الزبدة

اسكبي نصف صلصة زبدة العسل على الجزر واحتفظي بباقي الصلصة لاستخدامها لاحقًا

تبلي الجزر بالملح والفلفل

ضعي صواني الخبز في الفرن

اخبزيها لمدة 15 – 20 دقيقة حتى تنضج وتتحول إلى اللون البني

ترفع من الفرن وترش بما تبقى من صلصة زبدة العسل

ثم تشوى لمدة 5 دقائق إضافية

أخرجيها من الفرن وتبليها بالمزيد من الملح والفلفل حسب الرغبة

يزين بمزيد من الزعتر وقدميها على الفور