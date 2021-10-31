طريقة عمل اسكالوب بزبدة الليمون

لن تصدقي مدى سهولة وسرعة صنع الإسكالوب بصلصة زبدة الليمون!

المقادير اللازمة

اسكالوب بحر مذاب

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

4 ملاعق كبيرة زبدة

4 فصوص ثوم مفرومة

2 ملاعق كبيرة عصير ليمون

2 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم

رشة رقائق الفلفل الأحمر

ملح

فلفل اسود

طريقة العمل

جففي الإسكالوب بمنشفة ورقية

تبليه بالملح والفلفل على كلا الجانبين

سخني مقلاة على نار متوسطة الحرارة

أضيفي ملعقة كبيرة زيت إلى المقلاة

عندما تكون ساخنة أضيفي الإسكالوب إلى المقلاة ويطهي علي كل جانب 60-90 ثانية

اخفضي الحرارة ثم أضيفي الزبدة والثوم وعصير الليمون إلى المقلاة

بعد 1 – 2 دقيقة يضاف رقائق الفلفل الأحمر والبقدونس المفروم ويرفع عن النار

رشي الصلصة فوق الإسكالوب وقدميه على الفور