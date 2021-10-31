المحليات

ضبط 742 مخالفة للإجراءات خلال أسبوع

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      31 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (742) مخالفة، وذلك للفترة من 18 / 3 / 1443هـ  حتى 24 / 3 / 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (270)، ومنطقة مكة المكرمة بـ (208)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (80)، تلتها المنطقة الشرقية (65)، ثم منطقة حائل بـ (55)، ومنطقة تبوك (40)، فمنطقة الباحة بـ (12)، ومنطقة عسير بـ (8)، ومنطقة القصيم بـ (3)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (1)، فمنطقة الجوف بـ (0)، ومنطقة جازان بـ (0)، ومنطقة نجران بـ (0).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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