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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بملك البحرين

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      31 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.
وعبر خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال عن شكره لجلالة ملك البحرين، نظير ما قامت به البحرين من إجراءات تجاه تصريح وزير الإعلام اللبناني، وبما يجسد تضامن المملكة والبحرين، ويعكس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي.
من جهته، جدد جلالة مملكة البحرين، تأكيده عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتماسك دول مجلس التعاون الخليجي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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