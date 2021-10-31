حكومة الوكلاء تواجه عزلة عربية

جدة – البلاد

تواجه الحكومة اللبنانية عزلة عربية واسعة على إثر التصريحات المسيئة التي أطلقها وزير الإعلام جورج قرداحي تجاه المملكة والدول المشاركة في تحالف دعم الشرعية باليمن، ما جعل ردود الأفعال الغاضبة تتوالى عليه، ليدخل البلاد في نفق مظلم بسبب موالاته لحزب الله الذي ينفذ أجندة خارجية لإبعاد لبنان عن محيطه العربي، والاستفراد به.

واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن هناك أزمة متدحرجة كبيرة جداً بين دول الخليج والحكومة اللبنانية، مبيناً أن الأكثرية الحكومية الحالية مدعوة إلى اتخاذ قرار سريع وحاسم وواضح لتجنيب الشعب اللبناني مزيدا من المآسي، مشدداً على أن تعطل كل علاقات لبنان بمحيطه العربي مأساة كبرى ليس بعدها مأساة، بينما طالب رئيس التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، بإقالة قرداحي. وقال عبر “تويتر”: “كفانا كوارث. أقيلوا هذا الوزير الذي سيدمر علاقاتنا مع الخليج العربي قبل فوات الأوان”، متسائلاً: “إلى متى سيستفحل الغباء والتآمر والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية اللبنانية؟”. ويرى وزير العدل السابق أشرف ريفي، أن ما جرى يدل على تركيبة الحكومة اللبنانية وتوجّهها، مؤكدا ًأن لبنان يدفع ثمن الاحتلال الخارجي غالياً، مطالباً بإقالة قرداحي، موجهّاً تحية للسعودية وللشرعية اليمنية. في السياق ذاته، كشف رئيس حزب حركة التغيير في لبنان إيلي محفوض، عن أن بعض الوزراء بدأوا بكتابة استقالاتهم وهناك مطالبات باستقالة نجيب ميقاتي وميشال عون، مؤكداً وجود مخاوف من وقف تحويل المبالغ من المغتربين في الدول الخليجية إلى لبنان، مشيراً إلى أنه على حكومة الوكلاء أن ترحل بأكملها، وأنها باتت على المحك.