تفعيل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية

الرياض- البلاد

ناقشت الهيئة العامة للطيران المدني أبرز مستجدات مشروع تفعيل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، وما أنجز من توصيات الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية، ومدى تعافي القطاع من الجائحة ، إلى جانب عرض أحدث الإنجازات لقطاع الطيران.

جاء ذلك في الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، بحضور رئيس الهيئة عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ومشاركة وكيل الاستراتيجية وذكاء الأعمال في وزارة السياحة المهندس أحمد طاهر عرب، والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين من ممثلي الشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة، وذلك في فندق رافال كمبنسكي بالرياض.

كما استعرضت خلال الاجتماع استراتيجيات شركة المكاتب التنفيذية، وشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران، واستراتيجية السياحة، والخطوط السعودية للشحن، وتناول أولوياتها وأهدافها واتجاهاتها ومواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران للمساهمة في خلق اقتصاد متنوع ومزدهر ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

يذكر أن استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، جاءت للارتقاء بقطاع الطيران وتطويره لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات محلياً وإقليمياً ودولياً وأن يكون القطاع الرائد الأول في الشرق الأوسط. وليكون رافداً مهماً في التنمية الاقتصادية.