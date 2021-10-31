الفالح: 100 مليار دولار سنويا استثمارات أجنبية مستهدفة

جدة – البلاد

قال المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، إنه لن يتفاجأ إذا وصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 100 مليار دولار سنويا قبل عام 2030، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز المستهدف خلال النصف الأول من العام الحالي. وبحسب مقابلة مع “رويترز” أكد الفالح أن الرياض لديها استراتيجية جديدة، مبينا أنه ستكون هناك استثمارات كبيرة في إنشاء مطار جديد في العاصمة كجزء من استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاذبية المدينة.

ويعمل صندوق الاستثمارات العامة، يعمل على خلق قطاعات اقتصادية ووظائف جديدة، من ضمنها إنشاء شركة طيران وطنية جديدة وإقامة مركز للطيران في الرياض، لافتا إلى أن المملكة تعمل مع بعض الشركات على سلسلة التوريد للطيران والمواد والأجزاء المصنعة للطيران أيضا.

مقرات الشركات العالمية

وأشار الفالح إلى أن المملكة تجري محادثات مع شركات لتصنيع السيارات من أجل إقامة منشآت لها في المملكة، مبينا أنه من الممكن الإعلان عن إحداها قبل نهاية العام، مضيفا أن شركة “لوسيد لتصنيع السيارات” تقيم فرصة لإقامة منشأة تصنيع في المملكة.

وتسلَّمت 44 شركة عالمية تراخيص مقارّها الإقليمية لمزاولة نشاطها في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن برنامج جذب المقارّ الإقليمية للشركات العالمية الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وسيسهم برنامج جذب المقارّ الإقليمية للشركات العالمية في إضافة نحو 67 مليار ريال للاقتصاد المحلي، وسيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، مبينًا أن الرياض تشهد تحولًا سريعًا لتصبح مركزًا إقليميًا رئيسًا للشركات العالمية، إذ تشهد تنفيذ أكثر من 80 مشرعًا ستسهم في جعل الرياض ضمن أفضل 10 اقتصاديات مدن في العالم، وقد أدركت هذه الشركات الفرص الاستثنائية التي توفرها الرؤية وسيقطفون ثمارها قريبًا، يأتي ذلك بعد أسبوعين من إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة التي ستوفر المزيد من الفرص من خلال سلسة من المبادرات التي صُممت لتحسين بيئة الأعمال في المملكة”.