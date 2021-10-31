الجامعة العربية: علاقات لبنان بمحيطه العربي سيئة

القاهرة – البلاد

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن قلقه للتدهور السريع الحاصل في العلاقات اللبنانية – الخليجية، عقب التصريحات المسيئة لوزير الإعلام اللبناني بشأن حرب اليمن.

وقال أبو الغيط إن التدهور جاء «في الوقت الذي كان السعي حثيثا لاستعادة قدر من الإيجابية في تلك العلاقات، لتعين لبنان على تجاوز التحديات التي يواجهها»، بينما اعتبر مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، بحسب ما جاء في بيان أمس (السبت) أن الأزمة، التي تسببت فيها تصريحات وزير الإعلام اللبناني وما تلاها من أحداث ومواقف، كان يتعين أن تعالج لبنانياً بشكل ينزع فتيلها ولا يذكي نارها على نحو ما حدث وأوصل الأمور إلى انتكاسة كبيرة، في علاقات لبنان بمحيطه العربي عموماً والخليجي خصوصاً.

وأضاف أن الأمين العام يأمل بوضع حد لتدهور تلك العلاقات وتهدئة الأجواء مع السعودية، ورأب الصدع الذي تسببت فيه مواقف لأطراف ترغب ولديها مصلحة في تفكيك الأخوة التي تربط لبنان بأشقائه في دول الخليج والدول العربية.