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“مركز الملك سلمان” يدشن الدفعة الثانية من المساعدات الغذائية لجنوب أفريقيا

صحيفة البلادaccess_time24 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      30 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

بريتوريا : واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في مدينة بريتوريا توزيع الدفعة الثانية من المساعدات الغذائية والبالغة 6.200 سلة غذائية لدعم ومساعدة جمهورية جنوب أفريقيا لمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد – 19).

حضر حفل التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري، ونائب مدير إدارة الخليج العربي والشرق الأوسط بوزارة العلاقات الدولية والتعاون جوناثان باسمور، وعدد من منظمات المجتمع المدني، وفريق من المركز.

وجرى توزيع 200 سلة غذائية في منطقة أطرشفيل، و300 سلة غذائية في منطقة شرشنقوفا، و75 سلة غذائية في منطقة مامالودي، و500 سلة غذائية في منطقة وينترفيلد، و100 سلة غذائية في مقر السفارة السعودية بالعاصمة بريتوريا.

وعبّر جوناثان باسمور عن شكر وتقدير حكومة وشعب جنوب أفريقيا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه المكرمة الإنسانية والتي تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 13.700 سلة غذائية تزن 479 طنًا و500 كيلو غرام، للفئات الأكثر احتياجًا في جمهورية جنوب أفريقيا.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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