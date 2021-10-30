الرياضة

فيديو.. ريال مدريد ينجو من فخ إلتشي ويتصدر الليغا بفوز صعب

محمد ابو الوفاaccess_time24 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      30 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
ريال مدريد يفوز على إلتشي

عاد ريال مدريد من ميدان إلتشي بنقاط المباراة الثلاث واستعاد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، بانتصاره 2-1.

 

وجمعت المباراة بين الفريقين لحساب المرحلة الـ11 من المسابقة الإسبانية، على أرضية ملعب مانويل مارتينيز فاليرو.

 

سجل هدفي ريال مدريد اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقتين 22 و73، بتمريرتين حاسمتين من مودريتش ودياز.

 

بينما قلص إلتشي الفارق عبر بيري ميا في الدقيقة 86، وتعرض زميله راؤول جوتي للطرد في الدقيقة 63.

 

رفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة في صدارة اللائحة بعد أن حقق 7 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة.

 

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