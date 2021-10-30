فيديو.. ريال مدريد ينجو من فخ إلتشي ويتصدر الليغا بفوز صعب

عاد ريال مدريد من ميدان إلتشي بنقاط المباراة الثلاث واستعاد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، بانتصاره 2-1.

وجمعت المباراة بين الفريقين لحساب المرحلة الـ11 من المسابقة الإسبانية، على أرضية ملعب مانويل مارتينيز فاليرو.

سجل هدفي ريال مدريد اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقتين 22 و73، بتمريرتين حاسمتين من مودريتش ودياز.

بينما قلص إلتشي الفارق عبر بيري ميا في الدقيقة 86، وتعرض زميله راؤول جوتي للطرد في الدقيقة 63.

رفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة في صدارة اللائحة بعد أن حقق 7 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة.