الهيئة السعودية للفضاء وإيرباص تعقدان شراكة إستراتيجية لتنمية القدرات البشرية

الرياض : واس

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء عن عقد شراكة إستراتيجية لتنمية القدرات البشرية في مجال الفضاء مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء (Airbus)، تقوم على تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين الجهتين، وتطوير القدرات البشرية وتبنّي أفضل الممارسات العملية والمهنية في قطاع الفضاء، و تهدف إلى رفع مستوى الدراية العملية المتخصصة بقطاع الفضاء للمهتمين والراغبين في تعلم علوم الفضاء من الطلاب والطالبات والعاملين بقطاع الفضاء، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات مهنية احترافية وتأهيلية وذلك بالاستعانة بخبراء متخصصين في مجال الفضاء.

وتأتي الشراكة الإستراتيجية تفعيلا لاتفاقية الشراكة المتفق عليها على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية 2022 IAC في مدينة دبي، لإعداد الكوادر الوطنية في هذا المجال المهم، بهدف إثراء المستفيدين بالتجارب العالمية في قطاع الفضاء وصناعته، إلى جانب تعزيز فرص العمل للمتدربين في مجال الفضاء، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية القدرات البشرية الوطنية وتأهيلهم لسوق العمل ورفع مشاركتهم فيه.

وتهدف الهيئة السعودية للفضاء إلى دعم التطوير المهني والعلمي في قطاع الفضاء، وسد الاحتياج من الكوادر الوطنية المؤهلة في هذا المجال، وتنمية المهارات للمهتمين والعاملين في المجال الفضائي، وذلك من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تطويرية قصيرة ومتقدمة افتراضية ومباشرة، بما يُسهم في إمداد المهتمين في مجال الفضاء بالمهارات في مختلف التخصّصات الفضائية.

وتعد الشراكة الإستراتيجية امتداداً للمبادرات التي أطلقتها الهيئة في وقت سابق لتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الفضاء، ويشمل ذلك برنامج “ابتعاث الفضاء”، الذي تسعى الهيئة من خلاله إلى تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات الفضاء وتقنياته لمرحلتي البكالوريوس والماجستير في الجامعات العالمية المتميزة، بالإضافة إلى مبادرة المعسكر التدريبي الصيفي “انطلق للفضاء”، الذي يهدف إلى تأهيل طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في علوم وتقنيات الفضاء خلال 14 يوماً تتضمن دورات ومشاريع تطبيقية.