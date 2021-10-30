الدولية

الإمارات تعلن سحب دبلوماسييها من لبنان

صحيفة البلادaccess_time24 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      30 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

أبوظبي : متابعات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم سحب دبلوماسييها من الجمهورية اللبنانية .

وقال معالي وزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر في تصريح – لوكالة الأنباء الإماراتية – : إن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة، مشيراً إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الإمارات لدى بيروت خلال الفترة الحالية .

وأضاف، أن دولة الإمارات قررت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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