الإمارات تعلن سحب دبلوماسييها من لبنان

أبوظبي : متابعات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم سحب دبلوماسييها من الجمهورية اللبنانية .

وقال معالي وزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر في تصريح – لوكالة الأنباء الإماراتية – : إن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة، مشيراً إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الإمارات لدى بيروت خلال الفترة الحالية .

وأضاف، أن دولة الإمارات قررت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان .