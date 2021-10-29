وزارة الثقافة تحتفي بشارع السويلم بحزمة من الفعاليات الثقافية

الرياض : البلاد

أعلنت وزارة الثقافة إطلاق فعالية شارع السويلم وسط الرياض بدءاً من يوم غد السبت ولمدة 24 أسبوعاً، حيث سيتم إغلاق الشارع بالكامل لمدة يوم واحد من كل أسبوع ليكون مخصصاً للمشاة فقط، وتقام فيه فعاليات وأنشطة ثقافية متنوعة تستهدف الأطفال والعائلة، وذلك ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة “أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030”.

وتقام الفعاليات كل يوم سبت من الساعة 4م وحتى الساعة 11م، والتي تتضمن عروضاً مسرحية، وورش عمل، وعروضاً متجولة، ومنطقة مطاعم، ومنطقة ألعاب أطفال، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المميزة، والتي ستنفذها وزارة الثقافة بالمشاركة مع هيئاتها الثقافية بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، وبمشاركة من المحلات المتنوعة في شارع السويلم.

ويأتي مشروع فعالية شارع السويلم لإعادة إحياء الإرث الثقافي لهذا الشارع التاريخي، ضمن جهودها لتعزيز الحضور الثقافي في حياة المجتمع، والاحتفاء بتاريخ هذا الشارع الذي ارتبط بذاكرة سكان الرياض بالفرح والألعاب والهدايا، وذلك عبر حزمة من الفعاليات التي تهدف للتعريف بالشارع وقيمته ومكانته التاريخية.