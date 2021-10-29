في كلاسيكو مثير.. الأهلي والهلال حبايب بهدفي سالم وغريب

جدة – هلال سلمان
تصوير- سلطان المنصور
تعادل فريقا الأهلي والهلال بهدف لمثله في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
دخل الفريقان اللقاء بحذر، قبل أن يفرض الهلال سيطرته على الكرة، ويترجمها إلى هدف مبكر سجله نجمه المتألق سالم الدوسري، بعد تلقيه تمريرة البرازيلي بيريرا داخل المنطقة، فراوغ الدفاع وسدد بقوة في شباك الحارس الأهلاوي محمد الربيعي (د 11)، ثم أبعد الربيعي هدفا ثانيا للهلال من ركلة حرة مباشرة نفذها الأرجنتيني فييتو (د 20)، وطالب الأهلاويون بركلة جزاء إثر سقوط السنغالي الحسن نداو داخل المنطقة المحرمة، عاد معها الحكم محمد الهويش لتقنية الفيديو ولم يحتسب شيئا (د 26)، وسط احتجاج مدرب الأهلي هاسي.
ثم نال الكولومبي كوييار بطاقة صفراء لتدخله على عبدالرحمن غريب (د 33)، ونشط الأهلي هجوميا فأصابت رأسية عمر السومة عارضة المعيوف (د 36)، ووقفت العارضة مرة أخرى مع الهلال لتصد تسديدة علي الأسمري (د 38)، بعدها نال محمد البريك إنذارا لمسكه غريب (د 41)، قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، بدأ الهلال تهديد مرمى الأهلي برأسية غوميز، ثم صدت العارضة تسديدة فييتو (د 52)، وتعرض محمد خبراني لإصابة استدعت خروجه ونزل مكانه التونسي حمدي النقاز (د 59)، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي لإعاقة البريك للسومة، لكنه عاد لتقنية الفيديو وألغاها وسط احتجاج الأهلاويين (د 62)، وأبعد المعيوف كرة نداو المنفرد (د 68)، ثم سجل غريب هدف التعادل للأهلي بعد أن تجاوز جحفلي وسدد كرة اصطدمت بالبليهي وسكنت الشباك (د 71).
ثم أشرك جارديم كلا من محمد كنو وكارييو مكان كوييار وفييتو (د 74)، وصد الربيعي تسديدة سالم بعدها بدقيقة، ونزل صالح الشهري مكان غوميز (د 81)، ثم نال كنو لإعاقته براداريتش (د 84)، وأشرك هاسي نوح الموسى مكان نداو (د 87)، ثم معتز هوساوي مكان غريب (د 93)، وصد المعيوف بصعوبة تسديدة السومة، ورد الربيعي بتصديه ليسارية الفرج، لينتهي اللقاء بالتعادل الذي رفع رصيد الهلال إلى 16 نقطة في المركز الرابع، والأهلي إلى 12 في المركز التاسع.