الرياضة

في دوري المحترفين.. الرائد يستعيد توازنه بنقاط الباطن

صحيفة البلادaccess_time23 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      29 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – هلال سلمان
تصوير – عبد الرحمن الخزيم

حقق فريق الرائد فوزا صعبا على ضيفه الباطن بهدف دون مقابل، سجله المغربي العائد من الإصابة كريم البركاوي في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة، التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فشل الفريقان في هز الشباك طوال شوطي اللقاء رغم المحاولات العديدة، وذاد الأوروغوياني مارتن كامبانيا حارس الباطن عن مرماه ببسالة، إلى أن تمكن البركاوي من هز شباكه من ركلة جزاء في الدقيقة 93، ليرفع الرائد رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، ويتجمد رصيد الباطن عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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