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رفع كفاءة الإنفاق في التعليم العالي

صحيفة البلادaccess_time23 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      29 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – البلاد

أصدرت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو)، دليلًا استرشاديًا لرفع كفاءة الإنفاق في مؤسسات التعليم العالي، والموجه لفرق كفاءة الإنفاق في هذه المؤسسات ورؤساء وأعضاء فرق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان أن الدليل يهدف إلى دعم وتمكين الفرق من بحث وتنفيذ مبادرات لرفع كفاءة الإنفاق وفق خطط عمل مقترحة، كما يستعرض أفضل الممارسات المتبعة لتحقيق كفاءة الإنفاق لمعظم جوانب الإنفاق في ميزانية مؤسسات التعليم العالي.

وتضمن الدليل (25) فرصة لرفع كفاءة الإنفاق، قُسِّمت على ستة فصول وهي: التخطيط الأمثل للقوى العاملة، وإشغال المنشآت والمرافق، والخدمات التعليمية والتدريبية، إضافة إلى العقود التشغيلية، والوقود والمركبات، فضلًا عن فرص أخرى تغطي جوانب مختلفة من الإنفاق، كما يتضمن الدليل مؤشرات أداء مقترحة لقياس الكفاءة التعليمية والتشغيلية تساعد فرق كفاءة الإنفاق على متابعة وقياس مستوى التقدم في تحقيق الأهداف والتطلعات.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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