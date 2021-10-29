رئيس جمهورية أوغندا يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية

كامبالا : واس

استقبل فخامة الرئيس يوري موسفني رئيس جمهورية أوغندا، بالمقر الرئاسي اليوم، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.

ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، لفخامته، فيما حمل فخامته معاليه تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عقب ذلك، جرت مراسم التوقيع على اتفاقية عامة للتعاون ومذكرة تشاور سياسي، بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية أوغندا، وقعها معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومعالي وزير الشؤون الخارجية الأوغندي الجنرال جيجي اودونجو.

ويأتي توقيع الاتفاقية والمذكرة انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، من حرصها على تطوير علاقاتها الخارجية مع حكومات ودول وشعوب العالم، ورغبة منها في توثيق أواصر الصداقة القائمة مع تلك الدول، وتدعيماً للروابط التاريخية والمصالح المشتركة.

وتتضمن الاتفاقية العامة للتعاون، تشجيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، كما أنها تفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين.

فيما تأتي مذكرة التفاهم للتشاور السياسي بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية جمهورية أوغندا، للتشاور وتبادل الآراء حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا جمال المدني، والمستشار في مكتب معاليه الدكتور فرحان الفرحان، وسكرتير معالي وزير الدولة فهد بن راشد المشاري.