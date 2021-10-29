دور حيوي لمجموعات العمل السعودية في “العشرين”

الرياض- البلاد

أكد رئيس مجموعة الأعمال السعودية في مجموعة العشرين (G20) يوسف بن عبدالله البنيان أن المجموعة أولت عناية بالغة بأن تكون لها بصمة مميزة في رسم الطريق لقرارات وتوصيات تضمن مشاركة فعالة لمجتمع الأعمال السعودي خلال رئاسة المملكة العربية السعودية لعام 2020م، وكذلك في رئاسة إيطاليا حاليًا، وفي الرئاسات القادمة في إندونيسيا وما بعدها من خلال المشاركة كأعضاء ونواب رؤساء للمجموعات الإيطالية.

وأوضح بمناسبة مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين التي ستنعقد في إيطاليا أن جهود مجموعة الأعمال السعودية استندت إلى العناية والاهتمام والتوجيهات الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

من جهته نوّه رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية رئيس مجموعة تواصل العمال (L20) في مجموعة العشرين (G20) المهندس ناصر عبدالعزيز الجريد بدور المملكة الريادي في المنطقة والعالم والمؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن رئاسة المملكة خلال العام الماضي 2020 لمنتدى قادة مجموعة العشرين، يعكس الدور المحوري المؤثر لها، مبيناً أن المملكة خلال هذا العام عضو في اللجنة الثلاثية (الترويكا) لمجموعة العشرين، وتمثل شراكة فاعلة بين المملكة (بصفتها رئيس المجموعة العام الماضي) والرئاسة الإيطالية (بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة العشرين) وإندونيسيا (بصفتها الرئيس القادم لمجموعة العشرين) حيث تتعاون الدول الثلاث مع بعضها في الإعداد لقمة مجموعة العشرين.