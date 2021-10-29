المؤتمر العالمي للاستعاضة السنية يستعرض المستجدات والابتكارات

المدينة المنورة : البلاد

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الافتراضي العالمي الأول للاستعاضة السنية الذي تنظمه الجمعية السعودية للاستعاضة السنية ويستعرض أبرز المستجدات والابتكارات ويستمر 3 أيام.

وافتتح المؤتمر بكلمة من الدكتور منصور عسيري رئيس الجمعية رحب فيها بالحضور من مختلف دول العالم، فيما عبر رئيس المؤتمر الدكتور سليمان الجهني عن شكره للجهات المشاركة والمتحدثين وكذلك للشركات الراعية واللجان المنظمة.

وأوضحت الدكتوره خلود العالي رئيسة اللجنه العلمية أن المؤتمر يتضمن العديد من الموضوعات الطبية المتخصصة ، وسيتعرض فيها المتحدثين الافكار والمشاريع المبتكرة سواء من خلال المحاضرات أو عروض الملصقات العلمية والتي تهدف الى اثراء وتشجيع الجانب البحثي لدي الممارسين في طب الاسنان بصفه عامة والاستعاضة السنية خاصة وذلك على مدار ثلاث ايام.

الجدير بالذكر أن المؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع ٢٤ ساعة تعليم مستمر.