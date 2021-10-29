احباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 961 ألف حبة كبتاجون

البلاد : متابعات

​تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الخفجي من إحباط 3 محاولات لتهريب 961,471 حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في مركبات قَدِمت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه أثناء إجراء عملية التفتيش لإحدى المركبات قام المُهرب قائد المركبة بإشعال النار بمركبته سعيًا منه لطمس المضبوطات التي بداخلها، وبعد إخماد الحريق جرى استكمال تفتيش المركبة وعُثر على 208.092 حبة كبتاجون كانت مُخبأة في أجزاء متفرقة من المركبة.

كما بينت الهيئة بأنها تمكنت في محاولة أخرى من كشف وإحباط 346,812 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة لللملكة عبر المنفذ، وذلك بإخفائها داخل الإطار الاحتياطي للمركبة.

وفي المحاولة الثالثة أضافت الهيئة أنه قدمت للمنفذ مركبة يقودها أحد المسافرين وبرفقته عائلته، وبتفتيشها عُثر على 406,567 حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في خزان الوقود الخاص بالمركبة وأسفل أرضية المركبة من الداخل.