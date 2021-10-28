الإقتصاد

5560 إعلاناً عقارياً مخالفاً

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      28 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أحالت الهيئة العامة للعقار أول مخالفة عقارية إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام، وذلك للقيام بعدة مخالفات شملت تزوير وثيقة العمل الحر.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم, أن أعداد الإعلانات المخالفة التي ضُبِطت منذ بداية تطبيق ضوابط الإعلانات العقارية الصادر بتاريخ 12/10/1442هـ بلغت (5560) إعلاناً عقارياً مخالفاً، وذلك امتداداً لجهود الهيئة في تنظيم النشاط العقاري والإشراف عليه ومتابعة تنفيذ ضوابط الإعلانات العقارية.

وأكدت الهيئة متابعتها المستمرة للمنشآت العاملة في القطاع العقاري لحفظ حقوق المتعاملين في القطاع لضمان المنافسة العادلة الشفافة بين منشآت الوساطة العقارية، وحماية حقوق المستفيدين ومزودي الخدمة، وللتأكد من الالتزام بضوابط الإعلانات العقارية، ورصد جميع التجاوزات ومخالفات المنشآت غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقها وفقاً للأنظمة.

تأتي هذه التنظيمات ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، مما يعزز تكامل دور الهيئة مع الجهات الحكومية لتعزيز جاذبية وحيوية القطاع العقاري وزيادة موثوقيته والابتكار فيه.

وتتلقى الهيئة الشكاوى التي ترد لها من خلال منصاتها الرسمية، وبالإمكان الاطلاع على الضوابط وتقديم البلاغات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني www.rega.gov.sa.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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