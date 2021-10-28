المحليات

مرور جدة يعلن إغلاق المخرج المؤدي إلى الصالة الشمالية

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      28 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت إدارة مرور محافظة جدة وبالتعاون مع هيئة الطيران المدني؛ اليوم (الخميس) إغلاق المخرج المؤدي إلى الصالة الشمالية والخطوط الأجنبية والطيران الخاص من تقاطعه مع طريق المدينة باتجاه الشمال.

وقال المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر “أن ذلك ابتداءً من تاريخ 1/11/2021 ولمدة شهر، وذلك لتنفيذ أعمال المشروع، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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