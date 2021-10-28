مرور جدة يعلن إغلاق المخرج المؤدي إلى الصالة الشمالية

جدة : البلاد

أعلنت إدارة مرور محافظة جدة وبالتعاون مع هيئة الطيران المدني؛ اليوم (الخميس) إغلاق المخرج المؤدي إلى الصالة الشمالية والخطوط الأجنبية والطيران الخاص من تقاطعه مع طريق المدينة باتجاه الشمال.

وقال المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر “أن ذلك ابتداءً من تاريخ 1/11/2021 ولمدة شهر، وذلك لتنفيذ أعمال المشروع، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.