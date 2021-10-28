في دوري المحترفين.. الشباب يدك شباك الطائي بثلاثية ويرتقي للوصافة

جدة- محمود العوضي
واصل فريق الشباب عروضه القوية، وحقق فوزه الرابع تواليا، وتغلب على ضيفه فريق الطائي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جرى بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بدأت المباراة قوية مثيرة من طرف الليث الشبابي، عندما تمكن من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق كارلوس جونيور والهدف الثاني في الدقيقة 23 عن طريق النيجيري إيغالو من رأسية بعد كرة عرضية من ركلة ركنية نفذها بانيغا؛ لينتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الشباب بثنائية.
في الشوط الثاني حاول الطائي مجاراة الشباب ففتح خطوطه، لينجح الليث في إضافة الهدف الثالث عن طريق حسين القحطاني في الدقيقة الـ62؛ لينتهي اللقاء بفوز الشباب بثلاثية ويرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.