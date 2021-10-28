الرياضة

في دوري المحترفين.. الشباب يدك شباك الطائي بثلاثية ويرتقي للوصافة

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      28 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
واصل فريق الشباب عروضه القوية، وحقق فوزه الرابع تواليا، وتغلب على ضيفه فريق الطائي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جرى بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأت المباراة قوية مثيرة من طرف الليث الشبابي، عندما تمكن من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثالثة عن طريق كارلوس جونيور والهدف الثاني في الدقيقة 23 عن طريق النيجيري إيغالو من رأسية بعد كرة عرضية من ركلة ركنية نفذها بانيغا؛ لينتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الشباب بثنائية.

في الشوط الثاني حاول الطائي مجاراة الشباب ففتح خطوطه، لينجح الليث في إضافة الهدف الثالث عن طريق حسين القحطاني في الدقيقة الـ62؛ لينتهي اللقاء بفوز الشباب بثلاثية ويرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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