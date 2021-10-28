فاونديشن الحقوقية تشيد بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام باليمن

البلاد- مها العواودة

أشادت “مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن” بالجهود الكبيرة التي يبذلها المشروع السعودي “مسام” لنزع الألغام في اليمن والذي أنقذ أرواح الملايين من اليمنيين من خطر الألغام التي تم زراعتها من قبل جماعات الحوثي في المناطق الاهلة بالسكان والمنازل والطرقات والمزارع والسواحل البحرية والتي باتت تشكل تهديدا خطيرا على أرواح الأبرياء .

وثمن رئيس مؤسسة “هيومن رايتس” زيد الادريسي الجهود النبيلة والإنسانية التي يقدمها القائمين على مركز “مسام” عبر فرقه الهندسية البالغة ٣٢ فريقا والتي انتزعت مايقارب ٢٧٤ الف لغم منذ بداية عملهم ، وعملت على تأمين المئات من المناطق السكنية والأراضي الزراعية وساعدت النازحين في العودة إلى منازلهم بعد تطهير مناطقهم ومزارعهم التي كانت قد تحولت إلى حقول من الألغام ،لجعلها أراضي آمنة .

وأشار الادريسي في تصريح له بأن الأعداد المهولة والمخيفة من الألغام الأرضية والبحرية والمتفجرات من القذائف والتي تم زراعتها من قبل جماعات الحوثي بطريقه عشوائية في كل الأراضي اليمنية وبذات المناطق الآهلة بالسكان ومزارع المواطنين وطرقهم تعد انتهاكا صارخا لكل القوانيين الدولية في زراعة وصناعة الألغام كون استخدامها محرم دوليا وتعرض حياة الأبرياء للخطر.

وبين ان الألغام تسببت بمقتل الآلاف من المدنيين اليمنيين، جلهم من النساء والأطفال ، وإصابة عشرات الآلاف منهم بعاهات دائمة، بسبب فقدان أطرافهم ، وألحقت أضرارا كبيرة بحياة الناس، فعملت على إغلاق الطرقات ومنعت الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم والفلاحين من أعمالهم ، وإعاقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن إعاقة جهود الاعمار ، فأصبحت كارثة تهدد حاضر اليمن ومستقبله وتخلق مجتمعا معاقا.