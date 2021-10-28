الإقتصاد

طرح مناقصة لاستيراد 655 ألف طن قمح

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      28 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن طرح المناقصة السادسة لهذا العام لاستيراد كمية (655) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة ( يناير – أبريل 2022).

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (11) باخرة بواقع (4) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.

وأفاد معاليه أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الإستراتيجي من القمح، يذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية (2,1) مليون طن, إضافة إلى شراء إنتاج المزارعين المؤهلين من القمح المحلي بكمية (576) ألف طن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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