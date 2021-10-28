اتفاقية لتدريب موظفي الصندوق الصناعي وتطوير مهاراتهم

جدة : البلاد

وقع الصندوق الصناعي اتفاقية مع البنك الفرنسي” كريدي أجريكول” سي.آي.بي للاستثمار لانتداب موظفي وموظفات الصندوق للتدرب على رأس العمل بالبنك، وذلك بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

ومثّل الصندوق الصناعي خلال توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق الدكتور إبراهيم المعجل بينما مثّل البنك الفرنسي “كريدي أجريكول” الرئيس التنفيذي للبنك جاك ريبول.

ويهدف برنامج التدريب لانتداب موظفي وموظفات الصندوق الصناعي للتدرب على رأس العمل بالبنك وفق برنامج الانتداب المتفق عليه بين الطرفين، ويسعى إلى تطوير مهارات المتدربين وتعزيز فهمهم للمنتجات والخدمات التي تقدمها إحدى المؤسسات المالية العالمية الكبيرة، مع التركيز على مجالات المخاطر والرقابة الدائمة، وأسواق رأس المال “المديونة”، والتمويل “المهيكل”، وتمويل المشاريع، وتمويل الاستحواذ، والتوريق والنفط والغاز.