القصبي يبحث تعزيز التعاون مع عدد من الدول والشركات

الرياض- البلاد

بحث وزير التجارة الدكتور ماجد عبدالله القصبي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الصديقة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتطوير التقنيات والفرص الواعدة في مختلف القطاعات وفق رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال لقاءاته بمجموعة من المسؤولين على هامش أعمال الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار التي تنعقد بالرياض ، وذلك بحضور نائب الوزير الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري.

فقد بحث د.القصبي مع الوزير المكلف لشؤون التجارة والاقتصاد الفرنسي فرانك ريستر، ونائب وزير التجارة الأمريكي دون جريفس، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الفرص التجارية في ضوء رؤية المملكة 2030، وتعزيز الشراكة في جميع المجالات، وتبادل الخبرات في القطاعين الحكومي والخاص، ورفع مستوى التبادل التجاري.

كما التقى بالرئيس التنفيذي لشركة “سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية” راجيف ميسرا، والرئيس التنفيذي لبورصة لندن جوليا هاجيت، والرئيس والمدير الإداري لشركة جنرال موتوروز في الشرق الأوسط وأفريقيا لؤي الشرفاء لبحث عدد من الموضوعات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.