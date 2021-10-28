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القبض على 17 مخالفاً لنظام الإقامة ارتكبوا جرائم سرقة مركبات

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      28 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة قبضت على (17) مخالفاً لنظام الإقامة، منهم (14) من الجنسية السودانية، و (3) من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والسورية، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، ارتكبوا جرائم سرقة مركبات متعطلة، وتفكيك أجزائها وبيعها، والقبض على مواطنين قاما بإيواء المخالفين وإخفاء المسروقات، وتخزين أجزائها في مواقع تعود ملكيتها لهما، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلوا إلى النيابة العامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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