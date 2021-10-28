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القبض على أربعة جناة قاموا بالسطو على مرفق عام
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القبض على أربعة جناة قاموا بالسطو على مرفق عام

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع اﻷول / 1443 هـ      28 أكتوبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

بريدة : البلاد

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استرداد قيمة مسروقات والقبض على الجناة بعد قيامهم بالسطو على مرفق عام وسرقة مواد قابلة للتدوير وبيعها، وهم مقيمان من الجنسية البنجلادشية، ومقيم من الجنسية الهندية، و آخر من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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