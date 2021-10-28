الخريف: 40 مليار دولار زيادة في الاستثمارات الأجنبية

الرياض – البلاد

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أهمية استخدام التقنية للقطاع الخاص خاصة في الصناعة والتعدين واستقطاب أصحاب المهارات، إضافة إلى ضرورة الانفتاح والتكيف مع التطور بشكل عام لضمان دخل مؤسسي جيد.

وأفاد أن فرص العمل في قطاعي الصناعة والتعدين اليوم أفضل وأكثر من الفرص في الماضي، والقطاعين سيوفران فرص نوعية ومناسبة للشباب والشابات, مبينًا أن الهدف الآن تزويد الشباب والشابات الباحثين عن عمل بالمهارات اللازمة للوظائف الحالية والمستقبلية في قطاعي الصناعة والتعدين، وبرنامج تنمية القدرات البشرية جزء مهم في تطوير مهاراتهم.

وتحدّث الوزير خلال مشاركته في جلسة بعنوان :” الذكاء الاصطناعي والأتمتة وعالم العمل الجديد ” ضمن فعاليات اليوم الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة، بمشاركة الرئيس السابق لإلستونيا، كيرستي كالجواليد، عن أهمية مفهوم التغيير في القطاع الخاص, مبينًا أن المملكة لديها الإمكانيات الضخمة والموقع الجغرافي المميز لتكون منصة لوجستية, تنافس منتجاتها في السوق العالمي.

الاستثمارات الأجنبية

في السياق أكّد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر، أن الاستثمار الأجنبي المباشر عامل مهم لنمو الاقتصاد، إذ يسهم في توفير فرص العمل ، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي بالمملكة ازداد في الربع الأول من عام 2021 بنسبة بلغت نحو 40 مليار دولار .

جاء ذلك خلال حديثه في جلسة بعنوان “كيف يمكن للسياسات القانونية الجديدة حشد الاستثمار الأجنبي المباشر التوربيني”، بمشاركة كلٌ من المستشار العام لصندوق الاستثمارات العامة شيهانة العزاز، والأستاذ الزائر في القانون بجامعة ولاية جورجيا، واي إس ستيف لي، ووزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي.وتناولت الجلسة أهمية التشريعات والقوانين للدول، إذ قامت بعض الدول بإجراء تغييرات وتحديثات في قوانينها لجذب الاستثمارات الأجنبية، كون الاستثمارات الأجنبية ذات دور محوري في نجاح اقتصاد الدول، وتحتاج الاستثمارات إلى الموثوقية والتسهيلات في الضرائب.وأكد المشاركون في الجلسة أهمية إشراك القطاع الخاص لإسهامه في زيادة النمو الاقتصادي للدول، ويوفر العديد من فرص العمل للشباب.