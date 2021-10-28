الحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الـ17 لمزارعي القمح

جدة : البلاد

بدأت المؤسسة العامة للحبوب، بصرف مستحقات الدفعة الـ 17 من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (6.945.907) ريالات، لصافي كمية مستلمة (4.874) وذلك لعدد (17) مزارعاً، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (749.914.492) ريالاً لعدد (2038) مزارعاً وبكمية (563.561) طناً.

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (575.690) طناً لعدد (2077) مزارعاً.

يذكر أن موعد إقفال موسم الاستلام لهذا العام سيكون بنهاية عمل اليوم، وبناء على ذلك تدعو المؤسسة المزارعين كافة بسرعة إقفال حساباتهم ليتسنى إيداع مستحقاتهم بأسرع وقت.