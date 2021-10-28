“البيئة ” تناقش تطوير المزارع العمودية الخضراء الذكية

الرياض : واس

بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومشاركة معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي، عُقدت ورشة العمل الافتراضية الدولية الثانية بعنوان “تطوير المزارع العمودية الخضراء الذكية، وتحسين اقتصادياتها بالمملكة ، التي تستهدف بشكل أساسي إلى توطين التقنيات الحديثة والمبتكرة، وتعزيز كفاءة المزارع العمودية والابتكارات الخضراء في مجال الانتاج النباتي بهدف المساهمة في الاستدامة وجعل نظم انتاج الغذاء المحلي أكثر مرونة.

وناقش فريق من الخبراء المتميزين ضم عدداً من الأوساط الأكاديمية والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والقطاعات الصناعية من مختلف الدول , عددًا من الموضوعات المهمة، ومنها الدور الذي يمكن أن تؤديه الزراعة العمودية في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة، وتحسين العمليات الزراعية من خلال استخدام التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء، والتعلم الآلي والروبوتات، والتطورات الذكية نحو الجيل القادم من الزراعة العمودية.

كما شهدت الورشة حلقة نقاش حول الابتكارات الخضراء في أبحاث الانتاج النباتي لتسهيل تقنيات الزراعة العمودية في المملكة، بالإضافة إلى استعراض عدد من البحوث الدولية ودراسات الحالة حول تطوير نموذج عمل مربح لزراعة محاصيل الفاكهة والخضروات باستخدام هذه التقنيات.

وأوصى المشاركون في الورشة بأهمية تشجيع الشركات والمستثمرين والمزارعين على تبني تقنيات الزراعة العمودية عبر تطوير السياسات الخاصة بتسهيل اجراءات ادخالها وتبنيها، واستمرار العمل على دعم الإقراض عبر صندوق التنمية الزراعية بنسبة 70% من التكاليف الرأسمالية لمشاريع التقنيات الحديثة، بهدف زيادة الاستثمارات ومواكبة التطورات في هذا المجال.

وحث المشاركون على تكثيف التعاون بمختلف القطاعات في مجال البحوث المستقبلية والتطوير لحماية الموارد الطبيعية والاستدامة في أنظمتنا الغذائية من خلال اعتبار أن الزراعة العمودية حلاً قابلاً للتطبيق. كما شددوا على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تسريع استيعاب الابتكارات وتخصيص التكنولوجيا وتطوير نماذج أعمال مجدية اقتصاديًا مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي.