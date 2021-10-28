الاتحاد يهزم الحزم بصعوبة ويستعيد صدارة الدوري

متابعة- خالد الحامد
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
استعاد فريق الاتحاد صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على مضيفه الحزم بهدف دون رد ، مساء اليوم في افتتاح الجولة العاشرة من المسابقة.
بدأ الشوط الأول من المباراة ببعض الفرص الخطيرة التي أُهدرت من قبل لاعبي الفريقين؛ وخصوصا الحزم بسبب عدم التركيز في اللمسة النهائية، وسط تراجع دفاعي من الفريقين، وإن كان الحزم أكثر حيوية بفضل تحركات اللاعب عبدالإله الشمري الذي أزعج لاعبي الاتحاد.
في الشوط الثاني تحسن الأداء الهجومي للاتحاد، وتمكن لاعبوه من تهديد مرمى الحزم الذي حارسه تألق في الدفاع عن مرماه. استمرت محاولات الفريق الاتحادي بحثًا عن هز الشباك وخطف الثلاث نقاط. استطاع عبدالإله المالكي تسجيل هدف من تمريرة روماينهو، إلا حكم المباراة ألغاه بعد العودة إلى ” الفار” د 51. عند الدقيقة 59 افتتح عبدالعزيز البيشي التسجيل للاتحاد بعد تلقيه تمريرة مميزة من كورنادو.
الدقيقة 87 شهدت فرصة خطرة لمهاجم الحزم ستراندبيرج الا مدافع الاتحاد زياد الصحفي أنقذ مرماه. في الدقيقة 95 أضاع البديل فهد المولد ركلة جزاء عندما تصدى لها الحارس عسيلة.
بعدها أطلق حكم اللقاء صافرته بفوز الاتحاد؛ ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد الحزم عند 10 نقاط في المركز الـحادي عشر.