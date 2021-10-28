اتفاقية تعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا وهيئة الإذاعة ووكالة الأنباء السعودية

الرياض : واس

وقع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح المدني، مع رئيس وكالة الأنباء السعودية الدكتور فهد آل عقران، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي، اتفاقية تعاون في مجال التعاون الإعلامي، وذلك على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار.

وتضمنت الاتفاقية، تدشين فرع لهيئة الإذاعة والتلفزيون، ووكالة الأنباء السعودية، في محافظة العلا، بشكل يسهم في زيادة الوعي والتعريف بمبادرات العلا وبرامجها والإمكانات السياحية والطبيعية الفريدة، حيث تقدم وكالة الأنباء موادها بست لغات، بالإضافة لاتفاقيات تعاون قائمة مع عدة وكالات أنباء عالمية، مما يعزز المحتوى الذي يستهدف أسواقاً رئيسية للعلا.

كما تشمل الاتفاقية برنامج تدريب وتطوير للكوادر الإعلامية في العلا، ضمن استراتيجية الهيئة في تمكين أهالي وسكان العلا في مختلف المجالات، والتي شملت برنامج الابتعاث وبرنامج “حماية” إضافة لبرنامج تطوير قدرات الطهاة بالتعاون مع فيراندي.

وتضمن الخطوات القادمة للشراكة ابتعاث الهيئة الملكية لعدد من الشباب في العلا، لصقل مواهبهم في الإعلام المتخصص والتقنيات الحديثة للإعلام، بشكل يستهدف تطوير كوادر إعلامية متخصصة في مجالات الآثار والسياحة والتقنيات الزراعية.

وتؤكد الشراكة على تعزيز قدرة العلا كبيئة جاذبة للأعمال، حيث بدأت عدة شركات في تأسيس مقرات لها في المحافظة، تزامناً مع النمو الذي تشهده العلا على مستوى الخدمات والبينة التحتية، ورُفعت الطاقة الاستيعابية لمطار العلا إلى أربعمائة ألف راكب سنوياً، بالإضافة لاستعداد المطار لاستقبال رحلات دولية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وتأتي الشراكة بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، ووكالة الأنباء السعودية، تعزيزاً لخطوات التكامل بين الجهات الوطنية، مما يسهم في تظافر الجهود للإسهام بتحقيق رؤية المملكة 2030.