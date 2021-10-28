إطلاق صندوق استثماري للتطوير الفندقي

الرياض- البلاد

وقع صندوق التنمية السياحي مذكرة تفاهم مع “إنيسمور” لبحث إطلاق صندوق استثماري برأس مال قدره 1.5 مليار ريال سعودي بهدف تطوير أكثر من 12 فندقاً في المملكة من فئة “لايف ستايل”، التي تستهدف محبي السياحة الترفيهية وتوفر مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية وتجارب الطعام المميزة، برعاية وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي أحمد بن عقيل الخطيب.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم صندوق التنمية السياحي بتحديد المواقع وتوفير خيارات التمويل لهذه المشاريع بينما تقوم “إنيسمور” بالمشاركة من الناحية المالية وتصميم وتشغيل المشاريع تحت مجموعة من علاماتها التجارية لفنادق “لايف ستايل”، وسيقوم مجلس إدارة الصندوق المزمع إنشاؤه بتحديد المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع المستهدفة.

وستستهدف استثمارات الصندوق المعتزم إنشاؤه الوجهات الرئيسية المحددة في الاستراتيجية الوطنية للسياحة بما فيها الرياض وجدة والمنطقة الشرقية وعسير والعلا والطائف والمدينة والباحة وحائل والجوف، حيث من المتوقع لفنادق “لايف ستايل” الجديدة أن توفر ما يقارب 2,000 غرفة فندقية وتضيف قيمة كبيرة للمعروض السياحي في المملكة.

علامات مرموقة

كما أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير توقيعها تسع اتفاقيات مع علامات تجارية مرموقة عالمياً لإدارة وتشغيل فنادق المرحلة الأولى في مشروع البحر الأحمر.وجرى توقيع الاتفاقية على هامش أعمال اليوم الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة، التي تقوم بموجبها مجموعة من العلامات التجارية المتخصصة بمجال الضيافة بتشغيل 9 من أصل 16 فندقاً في المرحلة التطويرية الأولى، التي ستوفر مجتمعةً أكثر من 1700 غرفة من إجمالي 3000 غرفة مخطط المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر.

وتشمل علامات الضيافة “إديشن هوتلز”، و”فنادق ومنتجعات سانت ريجيس” التابعة لـ “مجموعة ماريوت الدولية”، و”فنادق ومنتجعات فيرمونت”، و”رافلز للفنادق والمنتجعات”، و”إس إل إس هوتيلز & ريزيدنسيز” التابعة لمجموعة الضيافة العالمية “أكور”، و”جراند حياة” التابعة لمجموعة “حياة للفنادق”، و”إنتركونتيننتال للفنادق والمنتجعات”، و”Six Senses” التابعة لـ “مجموعة فنادق إنتركونتيننتال”، و”مجموعة جميرا” وهي شركة عالمية للفنادق الفاخرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: “تعمل المملكة اليوم على تسريع وتيرة تطوير عروضها السياحية الجديدة مرتكزةً إلى رؤية 2030 الطموحة، ونحن فخورون بالكشف عن مجموعة علامات الضيافة المتنوعة والمتميزة في وجهتنا، التي تلبي احتياجات سوق الضيافة المتنامية وترسخ التزامنا بإنشاء وجهة فاخرة ورائدة عالمياً لتكون البوابة إلى أحد الأماكن الفريدة غير المكتشفة على كوكبنا”.