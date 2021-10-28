أخبار موجزة

أمير عسير يرعى الاحتفال بيوم التأتأة العالمي

أبها – واس

رعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، احتفاء جامعة الملك خالد باليوم العالمي للتأتأة، ودشن سموه خلال الفعالية معملي السمع وأمراض التخاطب بكلية العلوم الطبية التطبيقية، ووحدة أمراض التخاطب البحثية.

ورفع سموه الشكر لقيادة الرشيدة على ما تجده منطقة عسير،, من دعم متواصل في مختلف المجالات، معبرًا عن تقديره للجامعة على جهودها المبذولة في خدمة المجتمع .

أمير الشمالية يفتتح مبنى بلدية أم خنصر

عرعر- واس

افتتح الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، أمس، مبنى بلدية أم خنصر، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود من الجميع والتكامل مع مختلف الجهات ذات الصلة، وخدمة المواطن وتق

كما تفقد سموه مركز السليمانية وقريتي الديدب وأم خنصر، للوقوف على أحوال المواطنين والاطمئنان على جودة المشاريع .

أمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس جامعة المجمعة

الرياض- البلاد

استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم، أمس، رئيس جامعة المجمعة الأستاذ الدكتور صالح بن عبدالله المزعل بمناسبة تعيينه رئيساً للجامعة.

وتمنى سموه، للدكتور المزعل التوفيق والنجاح فيما كلف به.

محافظ جدة المكلف يدشن مركز دعم المنشآت

جدة – البلاد

نيابة عن الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، دشن الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، أمس ، مركز دعم المنشآت التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في محافظة جدة، بحضور محافظ الهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد. واستمع سموه خلال جولته على مرافق المركز إلى شرح عن أبرز مهام المركز وأهدافه.