«كومبات فيلد» تتيح لزوار موسم الرياض قيادة طائرات الدرون

البلاد ـ خالد بن مرضاح

واصلت منطقة “كومبات فيلد” أمس فعالياتها لليوم الثالث على التوالي، بتقديم تجارب القتال، وقيادة طائرات الدرون، وعدد من التجارب المثيرة من خلال فعالياتها المقسمة على 6 مناطق رئيسة، ومن أبرزها: المنطقة التقنية التي استقطبت الشغوفين بأجهزة محاكاة الطيران وتقنياته الحديثة. وتتميز “المنطقة التقنية” في “كومبات فيلد” بتصميمها من خلال أبعاد ومفاهيم تقنية متطورة، تحاكي عصر السرعة بتقنيات حديثة وتجارب تقارب مدتها نصف الساعة، لتعلم قيادة طائرة الدرون عبر أجهزة محاكاة مجهزة بشاشتين تتيحان للزوار تجربة القيادة بتقنيات مقاربة للواقع. وتمكن قيادة الدرون زوار المنطقة من استكشاف التقنية الحديثة، وتَعلّم أساسيات قيادة الطائرة المسيرة بإشراف مباشر من قبل طيارين مرخصين من الهيئة العامة للطيران المدني للوقوف على تجربة الزائر، والتحقق من قدراته على التعامل مع الطائرة، عبر أجهزة محاكاة تضمن التدرج في مرحلة التحكم، وتتيح تقييم إمكانات الزوار ومدى استطاعتهم قيادة الطائرة. وتتمثل المرحلة الثانية لقيادة الدرون في الانتقال إلى المسار التطبيقي، من خلال تجربة عملية بوجود طائرة حقيقية، بعد الانتهاء من التجارب الافتراضية، وتدرب الزوار على القيادة برفقة طيارين محترفين من خلال عدد من المناورات والتجارب العملية في القيادة. وتستقبل الفعالية المبتدئين والهواة والمحترفين على حد سواء، كما تستهدف المهتمين بمجالات الدرون، وتعليمهم أساسيات التحكم، وكيفية قياس قدرة وحدود وأبعاد ومهارات طائرة الدرون، إضافة إلى خوض تجربة عملية تصل مدتها إلى 20 دقيقة. وتتيح “كومبات فيلد” التعرف على أسرار ألعاب القتال بأجواء تنافسية ومثيرة، كما تتضمن قرية مخصصة للعصور الوسطى، إضافة إلى ألعاب ودهاليز الصناعة والحرفة والعروض الحية المتعلقة بها. من ناحية اخرى يتواصل مهرجان “RUSH” الذي يؤسس لمفاهيم جديدة في صناعة المهرجانات والمعارض العالمية، وتنظيمها بصورة ترفيهية متميزة، وتلبية شغف وهواية شريحة مجتمعية واسعة، إضافة إلى منح المهتمين فرصة الوصول إلى أحدث التقنيات في مجال الألعاب الإلكترونية، وفقًا لأهداف والتزامات موسم الرياض في تنظيم الفعاليات ذات الاهتمام الواسع، وتوفير تجارب فريدة وغير مسبوقة إقليميًّا وعالميًّا.

ويتميز مهرجان “RUSH” بإتاحة الوصول إلى أحدث التقنيات العالمية في مجال الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو، مما يلبي حاجة شريحة كبيرة من المجتمع، إضافةً إلى منح الزوار فرصة لقاء أشهر اللاعبين على المستويين المحلي والدولي. إلى ذلك تبدأ الاثنين المقبل ،فعاليات معرض المجوهرات الفريدة 2021، وهو أكبر معرض للمجوهرات في الشرق الأوسط، وثاني فعالية تُقام في واجهة الرياض بعد مهرجان “RUSH” .

ويستمر المعرض حتى 6 نوفمبر، مستقطبًا جميع المهتمين بالمجوهرات من فئة خاصة من الزوار، يتمثلون في العائلات الملكية وكبار الشخصيات، والمستثمرين من التجار المحليين والباحثين عن القطع النادرة من عشاق المجوهرات الفريدة والساعات النادرة. وتنطلق أهمية معرض صالون المجوهرات 2021 من كونه الأكبر مساحةً من بين أهم معارض المجوهرات في العالم، وتشارك في المعرض أكثر من 16 دولة، وتتدرّج القطاعات المشاركة في المعرض من فئة المقتنيات الثمينة، وفئة الساعات الفاخرة والنادرة إلى فئات تجار الألماس الخام والأحجار الكريمة، وتجار التجزئة للذهب والمقتنيات الثمينة، وتجار الجملة للذهب والمجوهرات. ويركز المعرض في أهدافه على تمكين المرأة السعودية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، كما يهدف إلى تغيير واجهة صناعة المجوهرات الفريدة في المملكة، عبر جمع الصاغة المهمين في السوقين المحلي والعالمي في منصة واحدة لعرض القطع المميزة والفاخرة.