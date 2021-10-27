صندوق الطرد والغسالة الأكثر استهلاكا للمياه

جدة ـ عبد الهادي المالكي

تواصل شركة المياه الوطنية فعاليات البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه وذلك عبر العديد من الآليات والتوعية المجتمعية بأهمية ترشيد المياه، فضلاً عن التعريف بقيم الترشيد والأساليب الحديثة في المحافظة على المياه، وجذب التفاعل الإيجابي لتصحيح سلوكيات الاستهلاك. واتساقا مع هذا البرنامج هناك العديد من الادوات التي تعمل على ترشيد استهلاك المياه والتي تستخدم في المنازل وتحد الى درجة كبيرة من هدرها بواسطة الادوات التي تستخدم حاليا.حيث تشير المعلومات الى أن صندوق الطرد وهو ما يعرف ب” السيفون ” هو أكبر مستهلك للماء فى المنزل ويتراوح استهلاكه بين 25 فى المائة الى 35 فى المائة من مجمل الاستهلاك لذا يمكن اختيار الصناديق التى لا تزيد سعتها عن 6 لترات بدلا من الصناديق سعة 12 لترا وهى متوفرة بالاسواق بتصاميم متعددة. أما بالنسبة لغسالة الملابس فإنها أكبر مستهلك للماء بعد صندوق الطرد كما أنها اكبر مستهلك للطاقة الكهربائية بعد مكيف الهواء ، حيث يؤكد المختصون فى هذا المجال ضرورة استخدام الغسالات ذات التحميل الافقى بدلا من النوع الشائع وهو التحميل الرأسى حيث يوفر النوع الاول قرابة 40 فى المائة من الماء والطاقة الكهربائية. كما أن الاستحمام يأتى فى الدرجة الثالثة فى استهلاك المياه بالمنزل ويمكن تخفيض الاستهلاك الى النصف تقريبا بتركيب رأس للدش مرشد بديلا للرأس العادى وهو متوفر بالاسواق. أما المغاسل الاعتيادية فهى تستهلك خمسة جوالين فى الدقيقة اذا كان ضغط الماء عاليا ويمكن تخفيض هذه الكمية الى أقل من النصف بتركيب ما يسمى بالهواية وهى متوفرة فى بعض محلات الادوات الصحية ويمكن استخدامها كذلك في مغسلة المطبخ.