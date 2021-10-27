ردا على ما نشرته البلاد .. مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام بأمانة جدة: طرح حقيبة استثمارية للكورنيش الجنوبي

جدة ــ البلاد

عبرت امانة جدة عن شكرها وتقديرها لصحيفة “البلاد” لاهتمامها بمتابعة الخدمات البلدية وتحسينها، جاء ذلك ردا على ما تم نشره في يوم 13 إكتوبر الجاري تحت عنوان ” كورنيش جدة الجنوبي في انتظار الاستثمار. وأوضح مدير ادارة الاتصال المؤسسي والاعلام في الامانة محمد البقمي أن الادارة العامة للمرافق والواجهات البحرية تتولى الاشراف على مشروع الكورنيش الجنوبي ويتم متابعة سير الاعمال ومراقبة امن وسلامة الموقع من قبل موظفي الادارة والاستشاري والشركة الامنية والتنسيق مع الجهات الامنية لمكافحة الظواهر السلبية موضحا انه تم اطلاق عدة حملات بهذا الخصوص ويتم تطبيق الجزاء والغرامات وضبط المخالفين كما انه تم التنسيق مع وكالة الاستثمار واعداد حقيبة استثمارية شاملة الكورنيش الجنوبي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة. وأضاف ان استراتيجية العمل في الكورنيش الجنوبي تتم وفق خطة تشغيلية تتضمن 40 عاملا للفترتين الصباحية والمسائية لازالة الاتربة والمبعثرات باستخدام البلودوزرات واعمال الكنس اليديوي والمكننس الالية فضلا عن تناكر لغسل وتطهير الارصفة وازالة الطحالب بشكل يومي لافتة الى انه يتم شهريا رفع نحو 14 طنا من الطحالب.

واستطرد أن الامانة ممثلة في الادارة العامة لمشاريع النظافة تولى بالغ الاهتمام بمشاريع النظافة من خلال الجولات الميدانية لمدراء العقود ومشروع الرقابة والاشراف وتطبيق العقوبات والغراملت في حال ملاحظة على اداء المقاولين وذلك عبر احدث التقنيات الحديثة والانظمة الالكترونية لتتبع المعدات من خلال نظام ” المراقب ” من مركز التحكم اضافة الى العمل بعدة شراكات ومبادرات مجتمعية بهدف ازالة التلوث البصري والتوعية الصحية والبيئية بين شرائح المجتمع لتحسين المشهد البصري.