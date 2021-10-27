الرياضة المملكة تستضيف النسخة الثانية لمهرجان”متحدون من خلال الرياضة”

الرياض- خالد مرضاح تنطلق اليوم حملة التسجيل في المهرجان الدولي الافتراضي “متحدون من خلال الرياضة العالمي للشباب 2021” الذي يقام خلال الفترة من 20 ـ 27 نوفمبر المقبل ويستمر لمدة 7 أيام، بمشاركة أكثر من 100 منظمة عالمية، وبالتعاون مع اللجنتين الأولمبية والبارالمبية الدوليتين، إضافة إلى الأولمبياد الخاص. وتهدف الحملة العالمية التي تستضيفها المملكة إلى التأكيد على أهمية حفاظ الشباب على الصحة والنشاط، ومضاعفة دول العالم لجهودها أمام التحديات المستقبلية، عبر التشجيع على اتباع الطرق السليمة للحفاظ على الجسم والعيش وفق الوسائل الصحية السليمة وممارسة الرياضة. وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية: “نفخر باستضافة هذا المهرجان الافتراضي الدولي الكبير، حيث تفتح المملكة أبوابها مجددًا في الاستضافات المميزة عبر المساهمة في ترابط العالم أجمع وتحسين نمط الحياة لفئة الشباب، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية، والأولمبياد الخاص، حيث أصبح الحفاظ على الصحة والنشاط أكثر أهمية للإنسان من أي وقت مضى، إذ نتحد جميعًا من أجل مستقبل مميز لهم”. ويسستمر الحدث على مدى أسبوع كامل بمشاركة أكثر من 100 منظمة دولية وسيشهد خلال فعالياته العديدة، الاحتفال بيوم الطفل العالمي للأمم المتحدة بمشاركة شباب من مختلف القارات، في أنشطة (الماكس فيت – الأيرون فيت – المواهب – تحدي IPC الشامل – تحدي اللياقة البدنية الموحد للأولمبياد الخاص)، من خلال طرق تنظيمية مميزة تسهم في توضيح قدراتهم عبر هذا الملتقى الافتراضي العالمي الكبير. ويشمل المهرجان العديد من الجوانب كالتعليم الذي يعد عنصراً أساسياً في المهرجان مع تقديم ورش العمل والمؤتمرات والجلسات التفاعلية الحية التي تتناول موضوعات رياضية وعالمية, على أن يشمل حفلَي الافتتاح والختام الافتراضيين مشاركة الشباب من جميع أنحاء العالم ومن المدن المستضيفة للأولمبياد.