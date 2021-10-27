الكويت تعرب عن استنكارها ورفضها الشديد لتصريحات وزير الإعلام اللبناني

الكويت : متابعات

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، القائم بالأعمال اللبناني هادي هاشم وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تتضمن رفض دولة الكويت التام لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، والتي قالت إنها تتنافى مع الواقع ولاتمت للحقيقة بصلة وتتعارض مع أبسط قواعد التعامل بين الدول.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها الأربعاء، عن استنكار ورفض دولة الكويت الشديد للتصريحات الإعلامية الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي اتهم فيها البلدان باتهامات باطلة تناقض الدور الكبير والمقدر الذي يقومان به في دعم اليمن وشعبه.

وأكدت أن تلك التصريحات لم تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع الحالية في اليمن وتعتبر خروجا عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية وتغافلا عن الدور المحوري الهام للمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.